ഇറാന്റെ പുതിയ ഭരണകൂടം വെടിനിർത്തലിന് അപേക്ഷിച്ചു; അവകാശവാദവുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

By  Metro Desk Apr 1, 2026, 19:46 IST
iran USA

വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സഖ്യവും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം 32-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കവെ, ഇറാന്റെ പുതിയ ഭരണകൂടം വെടിനിർത്തലിന് അപേക്ഷിച്ചതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് മുൻഗാമികളേക്കാൾ ബുദ്ധിമാനും തീവ്രത കുറഞ്ഞവനുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാതെ വെടിനിർത്തൽ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • നിബന്ധനയോടെയുള്ള സമാധാനം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് "തുറന്നതും സുരക്ഷിതവുമാണെന്ന്" ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമേ വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശം യുഎസ് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
  • ഭരണമാറ്റം: ഇറാനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭരണമാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടുത്തെ പുതിയ നേതൃത്വം കൂടുതൽ വിവേകശാലികളാണെന്നുമാണ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം.
  • മുന്നറിയിപ്പ്: സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളും വാട്ടർ പ്ലാന്റുകളും തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

  • ഇറാന്റെ പ്രതികരണം: വെടിനിർത്തൽ സംബന്ധിച്ച ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളോട് ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ശത്രുക്കൾക്കായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്നാണ് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്‌സിന്റെ നിലപാട്.

പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസംഗം:

ഇറാൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 9 മണിക്ക് (ഇന്ത്യൻ സമയം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ) പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. യുദ്ധം രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയും ട്രംപ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആഗോള ആഘാതം:

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സം മൂലം ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംഘർഷം അയവില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.

