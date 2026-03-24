ഇറാന്റെ പവർ ഗ്രിഡ് സുരക്ഷിതം; അയൽരാജ്യങ്ങളേക്കാൾ കരുത്താർജ്ജിച്ചതെന്ന് അബ്ബാസ് അലിയാബാദി
Mar 24, 2026, 14:05 IST
ഇറാന്റെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളും വിതരണ ശൃംഖലയും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും ഇസ്രായേലിനെയും അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അലിയാബാദി (Abbas Aliabadi) വ്യക്തമാക്കി. വികേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിൽ (Decentralized) രാജ്യത്തുടനീളം 150-ലധികം പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാലും രാജ്യത്തെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ബന്ധം തകരാറിലാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രതികരണം.
- ഇറാന്റെ പവർ ഗ്രിഡ് തകർക്കാൻ എളുപ്പമല്ല; വെല്ലുവിളിയുമായി ഊർജ്ജ മന്ത്രി.
- വികേന്ദ്രീകൃത ഉൽപ്പാദനം ഇറാന് കരുത്ത്; ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ സുരക്ഷിതമെന്ന് അവകാശവാദം.
- 150 പവർ പ്ലാന്റുകൾ; ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സജ്ജമെന്ന് അബ്ബാസ് അലിയാബാദി.
- ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടി അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും; ഭീഷണിയുമായി ഇറാൻ.
- യുദ്ധത്തിനിടയിലും പവർ ഗ്രിഡ് സ്മാർട്ടാക്കാൻ നീക്കം; പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വിശദാംശങ്ങൾ:
- പ്രതിരോധ തന്ത്രം: ഇസ്രായേലിലും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം പ്രധാനമായും ചില പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിലാണെന്നും ഇത് അവരെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൂടുതൽ ദുർബലരാക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇറാനിൽ പ്ലാന്റുകൾ പലയിടങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതിനാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്തംഭനം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
- മുന്നറിയിപ്പ്: ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളെയും ഇറാന്റെ സൈന്യം ലക്ഷ്യം വെക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് (IRGC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: മുൻപുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ചില ജല-വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- സാങ്കേതിക മികവ്: 2026-ഓടെ ഇറാന്റെ പവർ ഗ്രിഡ് പൂർണ്ണമായും സ്മാർട്ട് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിലൂടെ തകരാറുകൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനും പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.