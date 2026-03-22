ഇറാന്റെ ഊർജ്ജനിലയങ്ങൾ തകർക്കും; 48 മണിക്കൂർ അന്ത്യശാസനവുമായി ട്രംപ്

By Metro DeskMar 22, 2026, 08:46 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇറാന് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും തുറന്നുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജനിലയങ്ങൾ തകർക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' (Truth Social) വഴിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അന്ത്യശാസനം നൽകിയത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • അന്ത്യശാസനം: അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യാതൊരു നിബന്ധനകളും കൂടാതെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇറാന്റെ പ്രധാന ഊർജ്ജനിലയങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കും.

  • ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ: "ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭീഷണിയില്ലാതെ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇറാന്റെ വിവിധ പവർ പ്ലാന്റുകൾ അമേരിക്ക തകർക്കും. ഏറ്റവും വലുതിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടക്കം," എന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

  • സാമ്പത്തിക ആഘാതം: ലോകത്തിലെ എണ്ണക്കടത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും കടന്നുപോകുന്ന പാതയാണിത്. ഇറാൻ ഈ പാത തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ കർശന നിലപാട്.

  • പശ്ചാത്തലം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേലിലെ ഡിമോണ, അറാദ് നഗരങ്ങളിൽ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽ ശക്തമായത്.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം:

​പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനെ അറബിക്കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ പാതയാണിത്. സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കടന്നുപോകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്. ഇത് തടയുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് അമേരിക്ക നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നത്.

പ്രത്യാഘാതം: ട്രംപിന്റെ ഈ ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ, ഇറാൻ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആക്രമണമുണ്ടായാൽ ഇസ്രായേലിലെയും അമേരിക്കൻ താവളങ്ങളിലെയും പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഇറാൻ സൈന്യവും തിരിച്ചടിച്ചു.

You may like