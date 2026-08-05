ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ചർച്ചകൾക്കിടെ രാജിഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്
ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയുമായി നടക്കുന്ന നിർണായക ചർച്ചകൾക്കിടെ താൻ രാജിവെക്കാൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ. രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഭിന്നതയും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലർ നടത്തുന്ന വ്യാജപ്രചാരണമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
താൻ രാജി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഔദ്യോഗികമായി പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും, തൽക്കാലം രാജിവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും പോരാട്ടം തുടർന്ന് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ദേശീയ ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിൽ പെസെഷ്കിയാൻ പറഞ്ഞു. ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് അയാത്തുള്ള മൊജ്തബ ഖമേനിയുമായോ സൈന്യവുമായോ തനിക്ക് യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായവ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിச்சேർത്തു.
അമേരിക്കയുമായുള്ള ധാരണകളോട് ഇറാനിലെ തീവ്രനിലപാടുകാർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ കടുത്ത ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന് വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പെസെഷ്കിയാൻ പലതവണ രാജിഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള എണ്ണക്കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിലെത്താൻ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഒമാൻ വഴി സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഈ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.