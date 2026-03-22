ഇസ്രായേലിനെ വിറപ്പിച്ച് ഇറാന്റെ 'സെജ്ജിൽ'; പ്രതിരോധ കവചങ്ങൾ തകർത്ത് മിസൈൽ മഴ

By Metro DeskMar 22, 2026, 13:31 IST
ജറൂസലേം: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളവെ, ഇസ്രായേലിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാന്റെ അത്യാധുനിക 'ടു-സ്റ്റേജ്' ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം. ശനിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി ഇറാൻ വിക്ഷേപിച്ച മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേലിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലകളായ അരാദ് (Arad), ഡിമോണ (Dimona) എന്നിവിടങ്ങളിൽ പതിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്റെ വിഖ്യാതമായ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്നാണ് മിസൈലുകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയത് എന്നത് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സെജ്ജിൽ: ഇറാന്റെ മാരകായുധം

​ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ കരുത്തുറ്റ 'സെജ്ജിൽ' (Sejjil) മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ ഇവയാണ്:

  • ടു-സ്റ്റേജ് സാങ്കേതികവിദ്യ: രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻജിനുകൾ മിസൈലിന് അതിവേഗവും കൃത്യതയും നൽകുന്നു.
  • സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ (ഖര ഇന്ധനം): ദ്രാവക ഇന്ധന മിസൈലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവ വളരെ വേഗത്തിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കും. ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ റഡാറുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും മുൻപേ ഇവ വിക്ഷേപണത്തിന് തയ്യാറാകും.
  • ദൂരപരിധി: ഏകദേശം 2,000 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരപരിധിയുള്ള ഈ മിസൈലിന് ഇസ്രായേലിലെ ഏത് കോണിലും പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്.

അരാദിലും ഡിമോണയിലും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ

​തെക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ അരാദ് നഗരത്തിൽ മിസൈൽ പതിച്ച് നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് മിസൈൽ പതിച്ചത്. ഇസ്രായേലിന്റെ ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിമോണയ്ക്ക് സമീപവും സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മിസൈലുകളെങ്കിലും തടുക്കാൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (IDF) സമ്മതിച്ചു.

യുദ്ധം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്

​ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച യുദ്ധം 2026 മാർച്ചിലെ ഈ ആക്രമണത്തോടെ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ തങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക മിസൈലുകൾ പുറത്തെടുത്തത് അമേരിക്കയെയും ഇസ്രായേലിനെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു. ഇറാന്റെ പക്കൽ 10,000 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഐ.സി.ബി.എമ്മുകൾ (ICBM) ഉണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ഈ നീക്കം.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • പരിക്കേറ്റവർ: 100-ലധികം പേർ (അരാദ്, ഡിമോണ നഗരങ്ങളിൽ).
  • പ്രത്യേകത: പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ വെട്ടിച്ച് മിസൈൽ പതിച്ചു.
  • ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: തങ്ങളുടെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണിതെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

