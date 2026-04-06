അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാന്റെ കനത്ത മുന്നറിയിപ്പ്; ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരണം
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണികൾക്ക് പിന്നാലെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാന്റെ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം തലവൻ മേജർ ജനറൽ സയ്യിദ് മജിദ് ഖാദേമി കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആക്രമണം: തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നടന്ന ടാർഗെറ്റഡ് ആക്രമണത്തിലാണ് മജിദ് ഖാദേമി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2025-ൽ മുൻഗാമി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് ഖാദേമി ഈ പദവിയിലെത്തിയത്.
- ഇറാന്റെ പ്രതികരണം: അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും നേരെ അതിശക്തവും വിനാശകരവുമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "ശത്രുക്കൾക്ക് നികത്താനാവാത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിവെക്കും" എന്നാണ് ഇറാന്റെ പ്രസ്താവന.
- ട്രംപിന്റെ നിലപാട്: നേരത്തെ ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഊർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഭീഷണി ട്രംപ് ഉയർത്തിയിരുന്നു.
- മേഖലയിലെ സാഹചര്യം: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇറാനും അമേരിക്ക-ഇസ്രായേൽ സഖ്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ ഉന്നത നേതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കി.
ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ:
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) അടച്ചുപൂട്ടുമെന്നും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ തകർക്കുമെന്നും ഇറാൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാനും വ്യോമഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടാനും കാരണമായേക്കും.
"അമേരിക്കൻ-സയണിസ്റ്റ് ശത്രുക്കളുടെ ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ ഈ നടപടിക്ക് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചടി അതിരൂക്ഷമായിരിക്കും," - ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളും സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മേഖല സമാധാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ലക്ഷണങ്ങളില്ല.