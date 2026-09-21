​യു.എസിന് ഇറാന്റെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ്; ഹൂതികൾ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ പോരാടില്ലെന്ന് ട്രംപ്

By  Metro Desk Sep 21, 2026, 20:56 IST
Trump

വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയ്ക്ക് വീണ്ടും ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ രംഗത്ത്. രാജ്യത്തിനെതിരെ യു.എസ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നാൽ, ഇതുവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും പുതിയ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമെന്നും ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യു.എസുമായി ഒരു ദീർഘകാല യുദ്ധത്തിന് ഇറാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്നും സൈനിക വക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

​അതേസമയം, യെമനിലെ ഇറാൻ അനുകൂല ഹൂതി വിമതർ അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ചെങ്കടലിൽ യു.എസ് കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിടില്ലെന്ന് തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവിച്ചു. ഹൂതികൾ തങ്ങളുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിലാണെന്നും, തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം സൗദി അറേബ്യയ്‌ക്കെതിരെ മാത്രമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉച്ചകോടിയ്ക്കായി ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തുന്നതിനിടെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളും സൈനിക ഭീഷണികളും ഒരേസമയം ശക്തമാകുന്നത്.

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