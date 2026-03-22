ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടി ഇറാൻ്റെ പ്രഹരശേഷി; ടു-സ്റ്റേജ് മിസൈലുകൾ പശ്ചിമേഷ്യയെ മുൾമുനയിലാക്കുന്നു
ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനിടെ, തങ്ങളുടെ മിസൈൽ കരുത്ത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഇറാൻ. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന (Two-stage) അത്യാധുനിക ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും ഇറാൻ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ കവചങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇറാൻ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ കരുത്ത്: പ്രധാനപ്പെട്ടവ
ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ (ICBM) ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അവരുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളും (SLV) പുതിയ മിസൈലുകളും ആ ശേഷി തെളിയിക്കുന്നതാണ്.
- സെജ്ജിൽ (Sejjil): ഇറാന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ ടു-സ്റ്റേജ് മിസൈൽ.
- പ്രത്യേകത: ഖര ഇന്ധനം (Solid Fuel) ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വിക്ഷേപിക്കാം.
- ദൂരപരിധി: 2,500 കിലോമീറ്ററിലധികം. ഇസ്രായേലും യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരും.
- ഖൊറംഷഹർ-4 (Khorramshahr-4): 2,000 കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള ഈ മിസൈൽ വലിയ സ്ഫോടനശേഷിയുള്ള വാർഹെഡുകൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്.
- ഖായിം-100 (Ghaem-100): ഇതൊരു ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണെങ്കിലും, ഇതിലെ ടു-സ്റ്റേജ്, ത്രീ-സ്റ്റേജ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതിനെ ഒരു ഐ.സി.ബി.എം (ICBM) ആയി മാറ്റാൻ ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന് (IRGC) കഴിയുമെന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു.
ടു-സ്റ്റേജ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അപകടം
സാധാരണ മിസൈലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ടു-സ്റ്റേജ് മിസൈലുകൾ തടയുക പ്രയാസകരമാണ്. ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മിസൈൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തെത്തുകയും അതിവേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ 'ആരോ' (Arrow), അമേരിക്കയുടെ 'പാട്രിയറ്റ്' (Patriot) എന്നീ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഈ വേഗതയ്ക്ക് സാധിക്കും.
ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
2026 മാർച്ചിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച്, ഇറാന്റെ പക്കൽ 5,500 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ദൂരപരിധിയുള്ള മിസൈലുകൾ ഉണ്ടെന്നത് വെറും സാധ്യതയല്ല, മറിച്ച് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. അമേരിക്കയുടെ പസഫിക് മേഖലയിലുള്ള സൈനിക താവളങ്ങൾ വരെ ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നേക്കാം.
പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരുടെ നിരീക്ഷണം:
"ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഈ വളർച്ച പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ശക്തിസമവാക്യങ്ങളെ പാടെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടു-സ്റ്റേജ് മിസൈലുകൾ ഏതു നിമിഷവും വിക്ഷേപിക്കാമെന്നത് ശത്രുരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ സമയം നൽകുന്നില്ല."