ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖമേനി; സയണിസ്റ്റ് ശത്രുവിനെ തകർക്കാൻ നയീം ഖാസമിന് സാധിക്കും
ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള സയ്യിദ് മുജ്തബ ഖമേനി. തന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഹിസ്ബുള്ളയെ പ്രശംസിച്ചത്. പിതാവായ അലി ഖമേനിയുടെ വധത്തിന് ശേഷം അധികാരമേറ്റ മുജ്തബ ഖമേനി, ഹിസ്ബുള്ളയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് പ്രശംസ: ഇസ്രായേലിന്റെ അധിനിവേശ പദ്ധതികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് മുജ്തബ ഖമേനി പറഞ്ഞു. ഹിസ്ബുള്ള തലവൻ നയീം ഖാസമിലുള്ള വിശ്വാസം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു. ലെബനനിൽ സമാധാനവും അഭിമാനവും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പോരാട്ടം അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
- പിന്തുണ തുടരും: ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും പ്രതിരോധ നിരയെ (Axis of Resistance) പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സന്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ-അമേരിക്കൻ സഖ്യത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൈനിക-സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
- പശ്ചാത്തലം: ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് മകൻ മുജ്തബ ഖമേനി അധികാരമേറ്റത്. മാർച്ച് 9-നാണ് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
- യുദ്ധം കടുക്കുന്നു: ഇറാന്റെ പിന്തുണയോടെ ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രായേലിന് നേരെ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ, ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ കരസേനാ നീക്കവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മുജ്തബ ഖമേനിയുടെ നിലപാട്
അധികാരമേറ്റ ശേഷം പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത മുജ്തബ ഖമേനിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ടിവി വഴിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ സാന്നിധ്യത്തിനെതിരെയും ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെയും കടുത്ത നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
"ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പോരാളികൾ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന്റെ കരുത്താണ്. സയണിസ്റ്റ് ഭീഷണിയെ ചെറുക്കാൻ അവർക്ക് ഇറാന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകും." - മുജ്തബ ഖമേനിയുടെ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന്.