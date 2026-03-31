ഇറാൻ യുദ്ധം പാതിവഴി പിന്നിട്ടു; ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു
ഗൾഫ് മേഖലയിൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവനയും ദുബായ് തീരത്തെ എണ്ണക്കപ്പൽ ആക്രമണവും വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
1. നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവന:
ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെ പിന്നിട്ടതായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ 'ന്യൂസ്മാക്സിന്' (Newsmax) നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ നിശ്ചിത സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, സൈനികമായ ദൗത്യങ്ങൾ (Missions) പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ മിസൈൽ ശേഷിയും ആണവ പദ്ധതിയുടേയും കരുത്ത് കുറയ്ക്കുകയാണ് നിലവിലെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2. ദുബായിൽ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം:
ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ദുബായ് തീരത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന 'അൽ സാൽമി' എന്ന കുവൈത്ത് എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. കുവൈത്ത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ കപ്പലിൽ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് തീപിടുത്തമുണ്ടായെങ്കിലും ദുബായ് അഗ്നിശമന സേന അത് വിജയകരമായി അണച്ചു.
- ജീവനക്കാർ: കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 24 ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണ്.
- ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ: ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോണാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- പരിസ്ഥിതി: എണ്ണച്ചോർച്ച ഒഴിവാക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ യുഎഇ അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
|
വിഷയം
|
നിലവിലെ സാഹചര്യം
|
യുദ്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥ
|
ലക്ഷ്യങ്ങൾ പകുതിയിലധികം പൂർത്തിയായതായി ഇസ്രായേൽ.
|
അക്രമിക്കപ്പെട്ട കപ്പൽ
|
അൽ സാൽമി (കുവൈത്ത് എണ്ണക്കപ്പൽ).
|
സ്ഥലം
|
ദുബായ് തുറമുഖത്തിന് സമീപം (Anchorage area).
|
ആഗോള പ്രത്യാഘാതം
|
ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് $115 കടന്നു.
ഈ മേഖലയിലെ സംഘർഷം പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുഎഇയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.