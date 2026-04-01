അമേരിക്കയിൽ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം തിരിച്ചുവരുന്നോ; ഇറാൻ യുദ്ധം നീളുന്നതിനിടെ ആശങ്ക പടരുന്നു: സൈന്യത്തിലേക്ക് യുവാക്കളെ വിളിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സൈനിക പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും സങ്കീർണ്ണമായി തുടരുന്നതിനിടെ, അമേരിക്കയിൽ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം (Draft) പുനഃസ്ഥാപിച്ചേക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ പരക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുകയാണ്. യുദ്ധം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, സൈനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതിയുണ്ടാക്കുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആശങ്കയ്ക്ക് പിന്നിൽ: ഇറാനിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കരസേനയെ ഇറക്കി പോരാടേണ്ടി വന്നാൽ നിലവിലുള്ള സൈനികരുടെ എണ്ണം തികയാതെ വരുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് 'ഡ്രാഫ്റ്റ്' ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. 1973-ന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.
- സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രചരണം: 'Selective Service' സംവിധാനത്തിൽ യുവാക്കൾ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധകാലത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് പലരും ഭയപ്പെടുന്നത്.
- ട്രംപിന്റെ നിലപാട്: യുദ്ധം വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അമേരിക്കൻ സൈനികരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്നുമാണ് ട്രംപിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്. എന്നാൽ, ഇറാൻ വഴങ്ങാത്ത പക്ഷം സൈനിക നീക്കം ശക്തമാക്കാൻ കൂടുതൽ ആളുകളെ സൈന്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
- രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതം: നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ട്രംപ് സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധച്ചെലവിനായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സ്വന്തം പൗരന്മാരെ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനോട് ജനങ്ങൾക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പാണുള്ളത്.
എന്താണ് മിലിട്ടറി ഡ്രാഫ്റ്റ്?
രാജ്യം വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലോ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലോ അകപ്പെടുമ്പോൾ, മതിയായ സൈനികരില്ലാത്ത പക്ഷം യോഗ്യരായ പൗരന്മാരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം സൈന്യത്തിൽ ചേർക്കുന്ന രീതിയാണിത്. നിലവിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇതിനുള്ള നിയമമുണ്ടെങ്കിലും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.
"യുദ്ധം നീണ്ടുപോയാൽ സൈനിക റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വാഷിംഗ്ടൺ നിർബന്ധിതരായേക്കും. എന്നാൽ ഇത് രാജ്യത്തിനകത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിമാറും." - രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ.