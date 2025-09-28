യൂറോപ്പ് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നുവോ? റഷ്യൻ ഭീഷണി; അതിർത്തിയിൽ 'ഡ്രോൺ മതിൽ' സ്ഥാപിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പദ്ധതി
ബ്രസ്സൽസ്: റഷ്യൻ ഭീഷണി ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ, കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (EU) ഒരു 'ഡ്രോൺ മതിൽ' (Drone Wall) സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് യൂറോപ്പ് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നീക്കം.
റഷ്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന EU രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരാണ് ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഫിൻലാൻഡ്, എസ്തോണിയ, ലാത്വിയ, ലിത്വാനിയ, പോളണ്ട് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികളിൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
- അതിർത്തി നിരീക്ഷണം: പുതിയ പദ്ധതി അനുസരിച്ച്, റഷ്യൻ അതിർത്തിയിലുടനീളം ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, സെൻസറുകൾ, ക്യാമറകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കും.
- തത്സമയ വിവരങ്ങൾ: അതിർത്തി കടന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ, അനധികൃത നീക്കങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ എന്നിവ തത്സമയം തിരിച്ചറിയാനും പ്രതിരോധിക്കാനും ഇത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കും.
- കൂടുതൽ സഹകരണം: അതിർത്തി സംരക്ഷണത്തിനായി EU രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും പ്രതിരോധത്തിലും സഹകരിക്കാനും ഈ പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
റഷ്യൻ ഭീഷണി
യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സൈനികാക്രമണ സാധ്യത ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് EU ഇത്തരമൊരു സുപ്രധാന തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.
ഈ 'ഡ്രോൺ മതിൽ' സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ EU-നുള്ളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും സമാധാനം നിലനിർത്താനും ഈ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നിർണായകമാകും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.