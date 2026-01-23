യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു? യുഎഇയിൽ നിർണായക ത്രികക്ഷി ചർച്ചകൾ ഇന്ന് മുതൽ; മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് അമേരിക്ക
ദാവോസ്/ദുബായ്: നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്ന റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് അറുതി വരുത്താനുള്ള ചരിത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (UAE) വേദിയാകുന്നു. യുക്രെയ്ൻ, റഷ്യ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കുന്ന നിർണായക ത്രികക്ഷി ചർച്ചകൾ വെള്ളിയാഴ്ച യുഎഇയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് അമേരിക്കയുടെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ത്രികക്ഷി ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വേദി: യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ).
- പങ്കെടുക്കുന്നവർ: യുഎസ്, യുക്രെയ്ൻ, റഷ്യൻ പ്രതിനിധികൾ.
- ദൈർഘ്യം: വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയുമായി രണ്ട് ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾ.
- ലക്ഷ്യം: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമാധാന കരാറിന് അന്തിമ രൂപം നൽകുക.
- പുരോഗതി: സമാധാന കരാറിന്റെ 90 ശതമാനവും തയ്യാറായതായും ചില പ്രധാന ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇനി തീരുമാനമാകാനുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ദാവോസിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി സെലെൻസ്കി ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ച 'പോസിറ്റീവ്' ആയിരുന്നുവെന്ന് ഇരുവരും പ്രതികരിച്ചു. "യുദ്ധം അവസാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഒരുപാട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു" എന്നാണ് ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.
റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായും ട്രംപ് ഉടൻ ചർച്ച നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന. യുക്രെയ്നിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകളും (Security Guarantees) യുദ്ധാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള പദ്ധതികളും ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന വിഷയമാകും.