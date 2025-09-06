ഗാസയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; 40-ലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു: സുരക്ഷിത മേഖലകളിലും സഹായം തേടിയെത്തിയവർക്ക് നേരെയും ആക്രമണം

Sep 6, 2025, 21:25 IST
ഗാസ

ഗാസ: ഇസ്രായേൽ സേന ഗാസയിൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ 40-ലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സഹായം തേടിയെത്തിയ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെയും ഇസ്രായേൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 'സുരക്ഷിത മേഖല'കളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

​ഗാസ സിറ്റിയിൽ അഭയാർത്ഥി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം ഇസ്രായേൽ സേന ലക്ഷ്യമിട്ടതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെയും ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുകയാണെന്ന് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

​ഇസ്രായേൽ സേന ഗാസ സിറ്റിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരംകൂടിയ കെട്ടിടം തകർത്തതായും വാർത്തകളുണ്ട്. ഹമാസ് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ ആരോപിച്ചു. ഗാസ സിറ്റിയിലെ താമസക്കാർക്ക് പ്രദേശം വിട്ടുപോകാൻ ഇസ്രായേൽ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​ഗാസയിൽ ഒക്ടോബർ 2023-ൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇതുവരെ 64,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും, 1.6 ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നും അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മരിച്ചവരിൽ പകുതിയിലധികവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. ഇതിനിടെ, ഈജിപ്ത്, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനികളെ അവരുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവനകളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

​അതേസമയം, ഹമാസ് ഒരു വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചതായും, ബന്ദികളെ വിട്ടുനൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നത് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്.

