ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; പലസ്തീനികളെ നിർബന്ധിതമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി
Aug 17, 2025, 14:48 IST
ഗസ്സ സിറ്റി: ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയും, പലസ്തീനികളെ നിർബന്ധിതമായി തെക്കൻ ഗസ്സയിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഗസ്സയിലെ ഹമാസിന്റെ ശേഷി പൂർണ്ണമായും തകർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറയുന്നത്. അതേസമയം, ഈ നീക്കം വലിയ മാനുഷിക ദുരന്തത്തിന് കാരണമാവുമെന്ന ആശങ്ക അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗസ്സ സിറ്റിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ കനത്ത വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ, തെക്കൻ മേഖലകളിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു കുഞ്ഞും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇസ്രായേൽ നേരത്തെ സുരക്ഷിത മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച അൽ-മവാസിയിൽ പോലും ആക്രമണം നടന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. പലായനത്തിന് നിർദേശം ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ സൈനിക നീക്കം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ഇസ്രായേൽ, പ്രദേശവാസികളോട് തെക്കൻ ഗസ്സയിലേക്ക് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെടുന്നത്. പലായനം ചെയ്യുന്നവർക്കായി ടെന്റുകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിൽ ഗസ്സയിലെ ഒരു സ്ഥലവും സുരക്ഷിതമല്ലെന്നാണ് യു.എൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. യു.എൻ. ആശങ്കകൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നീക്കത്തിൽ യു.എൻ. വലിയ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതിനോടകം ഗസ്സയിലെ 90 ശതമാനം ജനങ്ങളും ആഭ്യന്തരമായി പലായനം ചെയ്തവരാണ്. പലരും പലതവണയായി തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയോടാൻ നിർബന്ധിതരായി. പുതിയ പലായന നിർദേശം ദുരിതങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂവെന്ന് യു.എൻ. മാനുഷിക കാര്യ ഏകോപന ഓഫീസ് (OCHA) വ്യക്തമാക്കി.