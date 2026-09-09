വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ 'വംശഹത്യ' നടത്തുന്നു; സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടെയെന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ ഗുരുതര ആരോപണം

By  Metro Desk Sep 9, 2026, 08:43 IST
വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്

ലണ്ടൻ: വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റക്കാർ നടത്തുന്നത് വംശഹത്യയാണെന്നും (Ethnic Cleansing) ഇവർക്ക് ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബ്രിട്ടൺ. കുടിയേറ്റക്കാരായ തീവ്രവാദികൾ ഫലസ്തീനികളെ അവരുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എഡ് മിലിബാൻഡ് പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

​ഇതിനെ തുടർന്ന് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അനധികൃത ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. കുടിയേറ്റ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് യുകെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

​അതേസമയം, ബ്രിട്ടന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി ഇസ്രായേൽ രംഗത്തെത്തി. തീരുമാനത്തെ അപലപിച്ച ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടം ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ജറുസലേമിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസുലേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിടുകയും യുകെയിലെ ചില പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 

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