നിയന്ത്രണം വ്യാപിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ; ദക്ഷിണ ഗാസയെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കുന്നതായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ
ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം തങ്ങളുടെ അധിനിവേശവും നിയന്ത്രണവും ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ദക്ഷിണ ഗാസയിലെ ജനവാസ മേഖലകളും കാർഷിക പ്രദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകുന്നതായി പുതിയ ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആഗോള മാധ്യമമായ അൽ ജസീറ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിലാണ് ദക്ഷിണ ഗാസയിലെ വൻതോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്.
പലസ്തീൻ നഗരങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും വ്യവസ്ഥാപിതമായി തകർക്കപ്പെട്ടതായും ഖാൻ യൂനിസിലെ പ്രശസ്തമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സെമിത്തേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടതായും മാപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പലസ്തീനികളുടെ അസ്ഥിത്വത്തിന് പകരം ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ താവളങ്ങളും സായുധ വാഹനങ്ങളുമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ കല്ലറകൾ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തകർക്കപ്പെടുന്നത് പ്രദേശവാസികളിൽ വലിയ മാനസികാഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ഗാസയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനും സുരക്ഷാ ഇടനാഴികൾ സ്ഥാപിക്കാനുമാണ് ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ ഗാസയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞതായും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ: യുദ്ധം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗാസയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ചരിത്രപരമായ അടയാളങ്ങളും വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പലസ്തീൻ ജനതയുടെ സ്ഥിരമായ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് കാരണമാകുമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.