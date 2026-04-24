ഇസ്രായേൽ-ലെബനൻ വെടിനിർത്തൽ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി; അമേരിക്ക-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടി

By  Metro Desk Apr 24, 2026, 16:23 IST
israyel

ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ ധാരണയായതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. ഏപ്രിൽ 16-ന് ആരംഭിച്ച 10 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം. മേഖലയിൽ സ്ഥിരമായ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും ഉടൻ തന്നെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെയും ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔണിനെയും നേരിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

​അതേസമയം, പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ നടക്കാനിരുന്ന അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. സമുദ്രമേഖലയിലെ ഉപരോധം ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഇറാൻ പിന്മാറിയതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഇതോടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷം പൂർണ്ണമായി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി തുടരുകയാണ്.

