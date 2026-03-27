ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നു; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലുകൾക്ക് വിലക്ക് തുടരുമെന്ന് ഇറാൻ
Updated: Mar 27, 2026, 20:09 IST
ഇറാനെതിരെയുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിനിടെ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്ന് ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഇസ്രായേലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുമെന്നും ഇറാൻ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കി.
- ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്: അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെ കപ്പലുകൾ കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇറാൻ കർശനമായി നിരോധിച്ചു. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഐആർജിസി (IRGC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- ആഗോള ആഘാതം: ലോകത്തെ എണ്ണക്കടത്തിന്റെ 20-30 ശതമാനത്തോളം നടക്കുന്നത് ഈ പാതയിലൂടെയായതിനാൽ, നിരോധനം ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വർദ്ധനവിനും വിതരണ തടസ്സത്തിനും കാരണമായേക്കാം.
- നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ: സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാൻ തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്.