ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി; 32 പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു
Sep 14, 2025, 16:46 IST
ഗാസ സിറ്റി: ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗാസയിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 32 പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഖത്തറിൽ അറബ്, മുസ്ലീം നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഗാസ സിറ്റിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കിയത്. നിലവിൽ, ഗാസയിൽ ഒക്ടോബർ 7, 2023-ൽ തുടങ്ങിയ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 64,871 കവിഞ്ഞതായി ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ഇപ്പോഴും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും കരുതുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- ഒഴിയാൻ നിർദ്ദേശം: ഗാസ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തെക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നേരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഹമാസ് സാന്നിധ്യം ശക്തമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഈ നീക്കം.
- മാനവരാശിയുടെ ദുരന്തം: ആക്രമണങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭക്ഷണക്ഷാമവും, കുടിവെള്ളമില്ലായ്മയും ഗാസയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പലായനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതും വലിയ മാനുഷിക ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
- വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ: വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ പലതവണ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഹമാസ് ഭീകരരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മരണസംഖ്യയിൽ സാധാരണക്കാരാണ് കൂടുതലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ സംഘർഷം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.