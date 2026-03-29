ഇസ്രായേൽ കളിക്കുന്നത് തീക്കളി; കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡ്
Mar 29, 2026, 09:56 IST
ഇറാനിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടായ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇറാൻ ഭരണകൂടം കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്:
- വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു: ഇറാനിലെ ഇസ്ഫഹാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി, തെഹ്റാനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നിവയ്ക്ക് നേരെ ബോധപൂർവ്വം ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മാഈൽ ബഖായ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയെ തകർക്കാനാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
- സർവ്വകലാശാലകൾക്ക് നേരെ ഭീഷണി: ഇറാന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർത്തതിന് പകരമായി മേഖലയിലെ (മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്) അമേരിക്കൻ, ഇസ്രായേലി സർവ്വകലാശാലകളെ 'നിയമപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളായി' (Legitimate targets) കാണുമെന്ന് ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷ: ഇസ്രായേൽ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചതായി ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആക്രമണം മൂലം ആണവ ചോർച്ചയോ മറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഭീഷണികളോ നിലവിലില്ലെന്നും ആണവോർജ്ജ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
- കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരും: ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് "കനത്ത വില" (Heavy price) നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇസ്രായേൽ പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഭൂപടം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ തിരിച്ചടിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതോടെ മേഖലയിലെ സംഘർഷം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.