ലബനനിൽ ഹിസ്ബുള്ള ഭീകരരെ വധിച്ച് ഇസ്രായേൽ; ഇറാന് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
May 5, 2026, 18:29 IST
മധ്യേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം തുടരുന്നതിനിടെ, തെക്കൻ ലബനനിൽ ഹിസ്ബുള്ള ഭീകരരെ വധിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (IDF) അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ലബനൻ അതിർത്തിയിൽ നടന്ന കടുത്ത ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ നിരവധി ഹിസ്ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതായും ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ കടുത്ത നിലപാടുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. സ്ട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ഹോർമുസിലെ (Strait of Hormuz) ഉപരോധം നീക്കാൻ 'പ്രോജക്റ്റ് ഫ്രീഡം' (Project Freedom) പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപ്, അമേരിക്കൻ കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇറാനെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- ലബനനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം: ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലൂടെ രണ്ട് ഹിസ്ബുള്ള ഭീകരരെ വധിച്ചതായി IDF സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആയുധപ്പുരകളും ടണലുകളും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം തകർത്തു.
- ട്രംപിന്റെ 'പ്രോജക്റ്റ് ഫ്രീഡം': ഇറാൻ ഉപരോധം കാരണം സ്ട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ഹോർമുസിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലുകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് നാവികസേന നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
- ഇറാന് അന്ത്യശാസനം: അമേരിക്കൻ സൈനികരെയോ കപ്പലുകളെയോ തൊട്ടാൽ ഇറാൻ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും മധ്യേഷ്യയിലെ സംഘർഷം ഒരു പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.