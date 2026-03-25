ഇറാനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ഇസ്രായേൽ; ടെഹ്റാനിലെ മിസൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തു
ടെഹ്റാൻ/ജെറുസലേം: ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആയുധ നിർമ്മാണ ശേഷി തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന ടെഹ്റാനിൽ വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തി. സമുദ്രത്തിലും കരയിലും ഒരേപോലെ നാശം വിതയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ദീർഘദൂര നേവൽ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തകർത്തതെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് (IDF) സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- നാവിക-വ്യോമ കേന്ദ്രങ്ങൾ: ടെഹ്റാനിലെ നാവിക മിസൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ (Air Defense Systems) നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളും ഇസ്രായേൽ തകർത്തു.
- ഇസ്ഫഹാനിലെ സ്ഫോടനം: ആയുധങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇറാന്റെ മധ്യ ഇസ്ഫഹാനിലെ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. നേരത്തെ തകർക്കപ്പെട്ട ഈ കേന്ദ്രം പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ഇസ്രായേൽ വീണ്ടും പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചത്.
- ഓപ്പറേഷൻ റോറിംഗ് ലയൺ (Operation Roaring Lion): ഈ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ ഇറാനിലുടനീളം 3000-ത്തിലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
- ആൾനാശം: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ 200-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇതുവരെ അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
അമേരിക്കയുടെ നിലപാട്:
ഇറാൻ സൈനികമായി പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അവരുടെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും നാവിക-വ്യോമ സേനകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. എങ്കിലും സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
