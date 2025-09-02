ഗസ്സ നഗരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്രായേൽ; 40,000 സൈനികരെ അണിനിരത്തി
Sep 2, 2025, 23:05 IST
ജറുസലേം: ഹമാസ് ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന ഗസ്സ നഗരം പൂർണ്ണമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്രായേൽ നീക്കം തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 40,000 സൈനികരെ അണിനിരത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) അറിയിച്ചു. ഗസ്സ നഗരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സൈനിക നടപടികൾക്ക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി അംഗീകാരം നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സൈനിക വിന്യാസം.
ഗസ്സ സിറ്റിയിലെ ഹമാസിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നഗരത്തിന് ചുറ്റും വ്യോമാക്രമണങ്ങളും കരയാക്രമണങ്ങളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഹമാസ് പോരാളികൾ കടുത്ത ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തുമെന്നും ബന്ദികളെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു.
നഗരത്തിലെ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് ഹമാസ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഗസ്സ സിറ്റിയിലെ ജനങ്ങൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. നഗരത്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം, വെള്ളം, വൈദ്യസഹായം എന്നിവ ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് യുഎൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
മനുഷ്യത്വപരമായ വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും വിവിധ രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഹമാസിനെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചു. സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായതോടെ മേഖലയിൽ സംഘർഷം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.