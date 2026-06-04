വെടിനിർത്തൽ കരാറിനിടയിലും തെക്കൻ ലെബനനിൽ കരയുദ്ധം തുടരുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ
Jun 4, 2026, 16:09 IST
ബെയ്റൂട്ട്: ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, തെക്കൻ ലെബനനിലെ തങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കി. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഭീഷണികൾ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച വെടിനിർത്തൽ ധാരണകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കൻ ലെബനനിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) ഇപ്പോഴും താവളമുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മടങ്ങിവരുന്നതിന് മുൻപ് മേഖലയിലെ പ്രത്യാക്രമണ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വാദം.