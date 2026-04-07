അടുത്ത 12 മണിക്കൂർ ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യരുത്: ഇറാനിയൻ പൗരന്മാർക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
തുടരുന്ന ശത്രുതകൾക്കിടയിൽ, ഇറാനിലുടനീളമുള്ള ജനങ്ങളോട് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന തീവണ്ടികളും റെയിൽവേ ലൈനുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, അവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ചൊവ്വാഴ്ച X-ലെ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള അക്കൗണ്ട് വഴി പുറപ്പെടുവിച്ച മുന്നറിയിപ്പ്, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് റെയിൽ ഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ സാധാരണക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ കരുതി, ഈ നിമിഷം മുതൽ ഇറാൻ സമയം രാത്രി 21:00 വരെ (IST രാത്രി 11 മണി വരെ) ഇറാനിലുടനീളം ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു," സൈന്യം പറഞ്ഞു.
"ട്രെയിനുകളിലും റെയിൽവേ ലൈനുകൾക്ക് സമീപവും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നു."
ഇറാനിലുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള "അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ്" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി, ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പങ്കിട്ട അനുബന്ധ ഗ്രാഫിക്കിൽ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഇതേ സന്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനുകളും റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ദൃശ്യത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, ഇത് രേഖാമൂലമുള്ള ഉപദേശത്തെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 28-ന് നടന്ന ആദ്യ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന്, അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം ഇസ്രായേലും ഇറാനുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇരുപക്ഷവും ഭീഷണികളും സൈനിക നടപടികളും പരസ്പരം കൈമാറുന്നതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളെയോ റെയിൽവേ റൂട്ടുകളെയോ കുറിച്ച് ഉപദേശത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല, ഇത് അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മുന്നറിയിപ്പിനോട് ഇറാനിയൻ അധികൃതരിൽ നിന്ന് ഉടനടി പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
എന്നിരുന്നാലും, സന്ദേശത്തിന്റെ ഭാഷ ഉയർന്ന ആശങ്കയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സാധാരണക്കാരെയും ഗതാഗത ഉപയോഗത്തെയും ഇത് നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനാൽ.