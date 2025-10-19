ഗാസയിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളും കരയാക്രമണങ്ങളും തുടരുന്നു; സഹായം നിലച്ച് റഫാ ക്രോസിംഗ് അടച്ചു

Oct 19, 2025, 14:14 IST
Gaza

യുദ്ധം തകർത്ത ഗാസ മുനമ്പിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വ്യോമാക്രമണങ്ങളും കരയാക്രമണങ്ങളും ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലും സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങൾ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

​ഇതിനിടയിലാണ് ഗാസയുടെ പുറംലോകത്തേക്കുള്ള ഏക കവാടമായ റഫാ അതിർത്തി ക്രോസിംഗ് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അടച്ചിടുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഹമാസ് കൈമാറുന്നതിലെ കാലതാമസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.

  • മാനവദുരിതം: റഫാ ക്രോസിംഗ് അടച്ചതോടെ ഗാസയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, ഇന്ധനം തുടങ്ങിയ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു.
  • ആശങ്ക: ഇത് ഗുരുതരമായ മാനുഷിക ദുരന്തത്തിലേക്ക് മേഖലയെ തള്ളിവിടുമെന്ന് യു.എൻ. ഏജൻസികളും വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​ഗാസയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ തകർക്കുകയും, റഫാ ക്രോസിംഗ് അടച്ചത് ദുരിതം ഇരട്ടിയാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

