തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു: ഏഴുപേർക്ക് പരിക്ക്

By Metro DeskOct 11, 2025, 21:30 IST
തെക്കൻ ലെബനനിലെ മുസൈലിഹ് (Musaylih) മേഖലയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ലെബനീസ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

​പ്രദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പതിവായി ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം. വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇസ്രായേൽ അതിർത്തി ലംഘിച്ച് ആക്രമണം തുടരുകയാണെന്ന് ലെബനൻ ആരോപിക്കുന്നു. മേഖലയിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇസ്രായേലിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് ലെബനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

