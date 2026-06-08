മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാന് നേരെ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം; യുദ്ധം നിർത്താനുള്ള ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥശ്രമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി

By  Metro Desk Jun 8, 2026, 09:04 IST
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ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കർശനമായ വിലക്ക് മറികടന്ന് ഇറാനിൽ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF). തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിലെ പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇസ്രായേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

​നേരത്തെ വടക്കൻ ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാൻ 10-ഓളം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, യാതൊരു കാരണവശാലും ഇറാന് നേരെ ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടി നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇറാനുമായി യുഎസ് നടത്തുന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണം ചർച്ചകളെ തകർക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. "ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല, അതിനാൽ ഇസ്രായേൽ ഇനി തിരിച്ചടിക്കേണ്ടതില്ല" എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ നിലപാട്.

​എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന ഇറാനിലേക്ക് തിരിച്ചടി നടത്തിയത്. ഇറാന്റെ ഭീകരഭരണകൂടം വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്നും ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈനിക വക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ മാസങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന താല്ക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പൂർണ്ണമായും തകരുകയും പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും കടുത്ത യുദ്ധഭീതിയിലാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

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