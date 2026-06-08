ഇറാനിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ വൻ വ്യോമാക്രമണം; മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതായി റിപ്പോർട്ട്
ടെൽ അവീവ് / ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയെ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിന്റെ നിഴലിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം. സെൻട്രൽ (മധ്യ), വെസ്റ്റേൺ (പടിഞ്ഞാറൻ) ഇറാനിലെ പ്രമുഖ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളും സൈനിക താവളങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ലക്ഷ്യമിട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം വിജയകരമായി തകർത്തതായി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ മുൻകാല മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ഇതെന്നും, തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഒന്നിനെയും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും ഇസ്രയേൽ സൈനിക വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇറാന്റെ വ്യോമപാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ആക്രമണത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ മിസൈലുകളെ ശക്തമായി നേരിട്ടതായാണ് ടെഹ്റാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മേഖലയിൽ സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.