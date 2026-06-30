ഗസ്സയിൽ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം; കുട്ടിയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

By  Metro Desk Jun 30, 2026, 18:52 IST
ഗാസ

ഗാസ സിറ്റി: മധ്യ ഗസ്സയിലെ ദേർ അൽ-ബലാഹിൽ അഭയാർത്ഥികൾ കഴിഞ്ഞിരുന്ന താൽക്കാലിക ടെന്റുകൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരനായ കുട്ടിയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശനും മറ്റൊരു ഫലസ്തീൻ സ്വദേശിയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ടുപേർ. കുട്ടിയുടെ അമ്മയടക്കം ഏഴുപേർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

​ദേർ അൽ-ബലാഹിലെ അൽ-അഖ്സ ശുഹദാ ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതരാണ് മരണവിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മാലിക് അബു ഷാവിഷ് എന്ന എട്ടുവയസ്സുകാരനും അവന്റെ മുത്തശ്ശൻ ഹസ്സൻ അൽ-ഹനാഗ്രയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തന്റെ അമ്മയെ സന്ദർശിക്കാൻ ടെന്റിൽ എത്തിയതായിരുന്നു മകൻ മാലിക്.

​അതേസമയം, മേഖലയിലെ ഒരു സായുധ പോരാളിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ അവകാശവാദം. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

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