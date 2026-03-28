ടെഹ്റാനിൽ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം; ആക്രമണ പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കിയതായി സൈന്യം
Updated: Mar 28, 2026, 18:54 IST
ടെഹ്റാൻ/ജെറുസലേം: ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ടെഹ്റാനിൽ പുതിയ ഘട്ടം വ്യോമാക്രമണം പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (IDF) അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ടെഹ്റാനിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ: ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കി. ടെഹ്റാനിൽ പത്തോളം സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും നഗരത്തിന് മുകളിൽ കറുത്ത പുക ഉയർന്നതായും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
- പശ്ചാത്തലം: കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ആണവനിലയങ്ങൾക്കും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പകരമായാണ് ഇസ്രായേൽ ഈ നീക്കം നടത്തിയത്.
- ആളപായം: ടെഹ്റാനിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെയോ ആളപായത്തിന്റെയോ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഇറാൻ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിലും യു.എ.ഇയിലും നേരത്തെ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
- മുന്നറിയിപ്പ്: തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ തകർത്താൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ യു.എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്കാണ് വഴിതുറക്കുന്നത്.