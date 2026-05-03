വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ശക്തമാകുന്നു; 14 വയസ്സുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു
May 3, 2026, 12:48 IST
അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഫലസ്തീൻ സ്കൂളുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റക്കാരും സൈനികരും നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഭയാനകമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. റാമല്ലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള അൽ-മുഖൈർ (Al-Mughayyir) ഗ്രാമത്തിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഔസ് അൽ-നാസൻ (14) ഇസ്രായേൽ റിസർവ് സൈനികന്റെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് ഈ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- മരണങ്ങൾ: സ്കൂളിന് പുറത്ത് വെച്ച് തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ ഔസ് അൽ-നാസനും, വെടിയൊച്ച കേട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയ രക്ഷിതാവ് ജിഹാദ് അബു നയീമും (32) കൊല്ലപ്പെട്ടു.
- ആക്രമണ രീതി: സ്കൂൾ സമയം അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ ആയുധധാരികളായ ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റക്കാർ സ്കൂളിന് ചുറ്റും നിലയുറപ്പിച്ചു. "അകത്തേക്ക് ഓടിക്കോളൂ, അവൻ നിന്നെ കൊല്ലും" എന്ന് മുതിർന്നവർ വിളിച്ചുപറയുന്നതിനിടെയാണ് സൈനികൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്.
- ഭീതിയിലായ കുട്ടികൾ: ക്ലാസ് മുറികൾക്കുള്ളിലും ഗോവണികൾക്കിടയിലും ഭയന്നുവിറച്ച് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ മതിലുകളിൽ രക്തക്കറകൾ പടർന്ന നിലയിലാണ്.
- ലക്ഷ്യം: പലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങളെ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ആട്ടിയോടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇത്തരം ആസൂത്രിത ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രാദേശിക സമിതികൾ ആരോപിക്കുന്നു.
നിലവിലെ സാഹചര്യം:
2026-ന്റെ തുടക്കം മുതൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമങ്ങൾ പത്തിരട്ടി വർദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുന്നതും നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഈ സംഭവത്തിനെതിരെ ഉയരുന്നത്.