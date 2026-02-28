ഇറാനിലെ സ്കൂളിൽ ഇസ്രായേൽ ബോംബാക്രമണം; 40 മരണം: യുഎഇയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടം പതിച്ച് പ്രവാസി കൊല്ലപ്പെട്ടു
Feb 28, 2026, 18:12 IST
ടെഹ്റാൻ/അബുദാബി: ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം സർവ്വനിയന്ത്രണവും വിട്ട് പടരുന്നു. ഇറാനിലെ മിനാബിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രൈമറി സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 40 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ വർഷത്തിൽ യുഎഇയിലെ അബുദാബിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് ഒരു ഏഷ്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സ്കൂളിന് നേരെ ആക്രമണം: തെക്കൻ ഇറാന്റെ ഹോർമോസ്ഗാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള മിനാബിലെ സ്കൂളിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ ലയൺസ് റോർ' (Operation Lion's Roar) എന്ന സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മിനാബിൽ ബോംബാക്രമണം ഉണ്ടായത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇർന (IRNA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 45-ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
- യുഎഇയിൽ മരണം: ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടു. അബുദാബിയിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചാണ് ഒരു ഏഷ്യൻ വംശജൻ മരിച്ചത്. മരിച്ച വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
- യുഎസ് താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യം: ബഹ്റൈനിലെ യുഎസ് അഞ്ചാം കപ്പൽ പടയുടെ ആസ്ഥാനം, ഖത്തറിലെ അൽ ഉദൈദ് എയർബേസ്, യുഎഇയിലെ അൽ ദാഫ്ര എയർബേസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറാൻ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി.
- ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം: "ഇറാനിലെ ഭീകര ഭരണകൂടത്തെ തകർക്കാനുള്ള വലിയ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു" എന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇറാന്റെ ആണവനിലയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
- മലയാളികൾ ജാഗ്രതയിൽ: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികൾ താമസിക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിലും വലിയ ആശങ്കയാണ്. നോർക്ക (NORKA) ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി.
അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യോമപാതകൾ അടച്ചതിനാൽ എയർ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു. വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ എംബസികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം.