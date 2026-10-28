ഇസ്രായേൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: നെതന്യാഹുവും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യവും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം; എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്ത്
തെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേലിൽ നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ പുറത്തുവന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യവും മുൻ സൈനിക മേധാവി ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ (Gadi Eisenkot) നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെന്ന് സൂചന.
120 അംഗ നെസ്സറ്റിൽ (Knesset - ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ്) കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് 61 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലും, പുതിയ പ്രവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇരുവിഭാഗത്തിനും 51 സീറ്റുകൾ വീതം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതോടെ കേവലഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാനാവാതെ രാജ്യം കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.
പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സൈനികരുടെ വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തിമ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മാത്രമേ കൃത്യമായ ചിത്രം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സഖ്യരൂപീകരണത്തിനായുള്ള നീക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടുമൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പോ ഇസ്രായേലിൽ നടന്നേക്കാം.