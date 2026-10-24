ഹെബ്രോണിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വ്യാപക തിരച്ചിൽ: 2,200-ഓളം പലസ്തീനികളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിച്ചു
ഹെബ്രോൺ (വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്): അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഹെബ്രോൺ നഗരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തുന്ന വ്യാപക സൈനിക നീക്കങ്ങളെത്തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തിലധികം പലസ്തീനികൾ വീടൊഴിയാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഹെബ്രോണിലെ അൽ-ജൽദ, ഐൻ ദീർ ബഹ തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിലാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അതിക്രമിച്ചു കയറി പരിശോധന നടത്തുന്നതും താമസക്കാരെ നിർബന്ധിതമായി ഒഴിപ്പിക്കുന്നതും.
ഏകദേശം 2,200-ഓളം പലസ്തീനികളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ടതെന്ന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അടച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഹെബ്രോണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനോ പുറത്തുപോകുന്നതിനോ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
ഇബ്രാഹിമി മസ്ജിദിലെ ജീവനക്കാരെ സൈന്യം പുറത്താക്കുകയും പ്രാർത്ഥനകൾ വിലക്കി പള്ളിയുടെ കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശം അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ നൂറുകണക്കിന് ഫാക്ടറികളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നീക്കം പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കെതിരെയുള്ള കൂട്ടശിക്ഷയുടെ (Collective Punishment) ഭാഗമാണെന്ന് പലസ്തീൻ അധികൃതർ ആരോപിച്ചു. മേഖലയിൽ കടുത്ത മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.