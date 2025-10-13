ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ; വടക്കൻ ഗാസയുടെ തകർന്നടിഞ്ഞ ശേഷിപ്പുകളിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ മടക്കം
യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ശക്തമായി തുടരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി, ഗാസയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് ഫലസ്തീനികൾ തകർന്നടിഞ്ഞ വടക്കൻ ഗാസയിലെ വീടുകളിലേക്ക് കാൽനടയായും വണ്ടികളിലുമായി തിരികെ എത്താൻ തുടങ്ങി.
വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പ്രധാന നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായി പിൻവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജനങ്ങളുടെ മടക്കം. സംഘർഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ട ഗാസ സിറ്റി, ബെയ്ത് ലാഹിയ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ആളുകൾ കൂട്ടമായി നീങ്ങുന്നത്.
വർഷങ്ങൾ നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിലുള്ള ആശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും, വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച തങ്ങളുടെ വീടുകളുടെയും അയൽപക്കങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലേക്കാണ് പലരും തിരിച്ചെത്തുന്നത്. 'എന്റെ വീട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി. പക്ഷേ സ്ഥലം മുഴുവൻ നശിച്ചു, അയൽവാസികളുടെ വീടുകൾ തകർന്നു, പല ജില്ലകളും ഇല്ലാതായി,' ഗാസ സിറ്റിയിലെ ഒരു താമസക്കാരൻ പ്രതികരിച്ചു.
എങ്കിലും, വെടിനിർത്തൽ തുടരുന്നതിലും അവശേഷിക്കുന്ന ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിലും സമാധാന ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലും ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അതേസമയം, ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗാസയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും ചില മേഖലകൾ അപകടകരമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വെടിനിർത്തൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി യുഎസ് സൈനിക സംഘം ഇസ്രായേലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.