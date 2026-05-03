ഇസ്രായേൽ കപ്പലുകൾക്ക് ആജീവനാന്ത വിലക്ക്; യുഎസ് കപ്പലുകൾക്ക് അനുമതി വേണമെങ്കിൽ യുദ്ധനഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഇറാൻ
Updated: May 3, 2026, 13:08 IST
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനുള്ള 12 ഇന പദ്ധതി ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- ഇസ്രായേലിന് വിലക്ക്: ഇസ്രായേൽ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധമുള്ളതോ ആയ ഒരു കപ്പലിനെയും കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ല.
- യുഎസിനും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും നിബന്ധന: അമേരിക്കയും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും കടലിടുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി വലിയൊരു തുക (War Reparations) നൽകണം.
- ടോൾ സംവിധാനം: ശത്രുരാജ്യങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ കപ്പലുകളും ഇറാൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങുകയും നിശ്ചിത തുക ടോൾ ആയി നൽകുകയും വേണം.
- വരുമാന വിഹിതം: ഈ ടോൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ 30% സൈനിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും 70% രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ആഗോള പ്രത്യാഘാതം:
ലോകത്തെ 20% എണ്ണ വിതരണവും നടക്കുന്നത് ഈ പാതയിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇറാന്റെ ഈ നീക്കം ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായേക്കും. ടോൾ നൽകുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അമേരിക്ക ഇതിനകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.