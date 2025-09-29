ട്രംപ്-നെതന്യാഹു ഗാസ ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മുന്നോട്ട്: ഗാസ സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് ടാങ്കുകൾ എത്തിച്ചു
ജെറുസലേം/കൈറോ: ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ, ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗാസ സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ടാങ്കുകൾ എത്തിച്ച് മുന്നേറ്റം ശക്തമാക്കി. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും തമ്മിൽ വാഷിംഗ്ടണിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ സൈനിക നീക്കം.
ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി നീളുന്ന ഗാസ യുദ്ധത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 21 ഇന സമാധാന പദ്ധതി യുഎസ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അറബ്, മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്നു. ഈ ചർച്ചകൾ ഒരു നയതന്ത്ര വഴിത്തിരിവിന് സാധ്യത നൽകുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
"മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മഹത്വം കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ അവസരമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇതാദ്യമായാണ്. ഞങ്ങൾ അത് പൂർത്തിയാക്കും," ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.
എന്നാൽ, ഈ സമാധാന നിർദ്ദേശത്തോട് ഇസ്രായേലിനുള്ളിൽ തന്നെ സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധാനന്തരം ഗാസയിലെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിൽ പലസ്തീൻ സുരക്ഷാ സേനയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ യുഎസിനെ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
അതേസമയം, ഹമാസിൻ്റെ ശേഷി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ അതിശക്തമായ സൈനികാക്രമണമാണ് നടത്തുന്നത്. ട്രംപും നെതന്യാഹുവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഗാസയുടെ ഭാവിക്ക് നിർണായകമാകും.