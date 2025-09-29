ട്രംപ്-നെതന്യാഹു ഗാസ ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മുന്നോട്ട്: ഗാസ സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് ടാങ്കുകൾ എത്തിച്ചു

By Metro DeskSep 29, 2025, 20:39 IST
ഗാസ

ജെറുസലേം/കൈറോ: ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ, ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗാസ സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ടാങ്കുകൾ എത്തിച്ച് മുന്നേറ്റം ശക്തമാക്കി. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും തമ്മിൽ വാഷിംഗ്ടണിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ സൈനിക നീക്കം.

​ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി നീളുന്ന ഗാസ യുദ്ധത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 21 ഇന സമാധാന പദ്ധതി യുഎസ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അറബ്, മുസ്‌ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്നു. ഈ ചർച്ചകൾ ഒരു നയതന്ത്ര വഴിത്തിരിവിന് സാധ്യത നൽകുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​"മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മഹത്വം കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ അവസരമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇതാദ്യമായാണ്. ഞങ്ങൾ അത് പൂർത്തിയാക്കും," ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.

​എന്നാൽ, ഈ സമാധാന നിർദ്ദേശത്തോട് ഇസ്രായേലിനുള്ളിൽ തന്നെ സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധാനന്തരം ഗാസയിലെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിൽ പലസ്തീൻ സുരക്ഷാ സേനയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ യുഎസിനെ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

​അതേസമയം, ഹമാസിൻ്റെ ശേഷി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ അതിശക്തമായ സൈനികാക്രമണമാണ് നടത്തുന്നത്. ട്രംപും നെതന്യാഹുവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഗാസയുടെ ഭാവിക്ക് നിർണായകമാകും.

