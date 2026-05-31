തെക്കൻ ലെബനനിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കോട്ടയിൽ പതാക ഉയർത്തി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം
May 31, 2026, 20:05 IST
തെക്കൻ ലെബനനിലെ അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള പ്രശസ്തമായ മധ്യകാല കോട്ടയായ 'ബോഫോർട്ട് കോട്ടയ്ക്ക്' (Beaufort Castle) മുകളിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം തങ്ങളുടെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. മേഖലയിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന് മുകളിൽ ഇസ്രായേൽ പതാക സ്ഥാപിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത്.
കുരിശുയുദ്ധകാലത്ത് (Crusades) നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ കോട്ട, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വളരെ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഏറെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒന്നാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നടപടി മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ.