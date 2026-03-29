ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്നു: മിസൈൽ ആക്രമണവുമായി ഹൂതികളും; ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഭീഷണിയിൽ
Updated: Mar 29, 2026, 08:47 IST
വാഷിംഗ്ടൺ/ദുബായ്: ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ കൂടി യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതോടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി അതീവ ഗുരുതരമായിരിക്കുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച ഇസ്രായേലിലെ തന്ത്രപ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതികൾ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തുവിട്ടു. ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ഹൂതി വക്താവ് യഹിയ സരീ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
- യുഎസ് സൈനികർക്ക് പരിക്ക്: സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ എയർബേസിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 12 അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി.
- സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭീഷണി: ചെങ്കടലിലെ ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്ക് ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നത് ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തെയും ചരക്ക് നീക്കത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കും. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും അടച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർത്തേക്കാം.
- ദുബായിൽ ആക്രമണം: ദുബായിലെ ഉക്രേനിയൻ വിരുദ്ധ ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഡിപ്പോ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന്റെ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ സേനയെ സഹായിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
- നയതന്ത്ര നീക്കം: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മേഖലയിലെ പ്രധാന ശക്തികളായ സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നിവരുടെ യോഗം പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് ചർച്ചകളുടെ വിജയത്തിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുന്നു.
സൗദി അറേബ്യയുടെ എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈനുകൾക്ക് നേരെ ഭീഷണിയുണ്ടായാൽ റിയാദും നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു.