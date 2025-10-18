ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ കൈമാറ്റം; 15 പലസ്തീൻ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ നൽകി: ഒരു ബന്ദിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
പലസ്തീൻ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതിൻ്റെയും ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി ഇസ്രായേൽ 15 പലസ്തീൻ പൗരന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ നൽകി. അതേസമയം, ഹമാസ് കൈമാറിയ നാല് മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൻ്റേത് ബന്ദിയുടേതല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ, ഒരു ബന്ദിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂടി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (IDF) തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇസ്രായേൽ നൽകിയ 15 പലസ്തീൻ പൗരന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഗാസയിലെ ഖാൻ യൂനിസിലുള്ള നാസർ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൽ എത്തിച്ചു. ഇസ്രായേലിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന മൃതദേഹങ്ങളാണ് കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി കൈമാറിയത്.
കൂടാതെ, ഹമാസ് തിരികെ നൽകിയ നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിൽ, ഒരു ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂടി ഔദ്യോഗികമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബന്ദികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. എങ്കിലും, കൈമാറിയ നാല് മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് ബന്ദിയുടേതല്ലെന്നും, അത് ഒരു പലസ്തീൻ പൗരൻ്റേതാണെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബന്ദികളെയും വിട്ടയച്ച ശേഷം, മരണപ്പെട്ട ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. മുഴുവൻ മൃതദേഹങ്ങളും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആവർത്തിച്ചു.