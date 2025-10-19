ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ തകർച്ചയിലേക്ക്; ഗാസ അതിർത്തിയിൽ ശക്തമായ ആക്രമണം: പരസ്പരം പഴിചാരി ഇരുപക്ഷവും

By Metro DeskOct 19, 2025, 21:39 IST
Gaza

ഗാസയുടെ തെക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശമായ റഫയിലും മധ്യ ഗാസയിലും ഇസ്രായേൽ സൈനികരും ഹമാസ് പോരാളികളും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

  • ആക്രമണം: തെക്കൻ ഗാസയിലെ റഫയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനികർക്ക് നേരെ ഹമാസ് ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (IDF) ആരോപിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്ത് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
  • വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം: വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഹമാസ് ലംഘിച്ചുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ ആരോപിക്കുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേലാണ് ആദ്യം ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഹമാസ് തിരിച്ചടിച്ചു.
  • ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ: വെടിനിർത്തലിന്റെ ഭാഗമായി കൈമാറേണ്ട ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളും പുതിയ സംഘർഷത്തിന് വഴിതുറന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട മുഴുവൻ ബന്ദികളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഹമാസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

​നിലവിലെ ഈ ആക്രമണ പരമ്പര, പലസ്തീനിലേക്കുള്ള സഹായ വിതരണം അടക്കം നിർണായകമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ നിർത്തിവെക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച അമേരിക്ക, ഖത്തർ, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഇടപെടലുകൾ ശക്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

​ഒരു മാസത്തിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്ന ദുർബലമായ വെടിനിർത്തൽ, ഈ പുതിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളോടെ ഏതു നിമിഷവും പൂർണ്ണമായി തകർന്നേക്കാവുന്ന നിലയിലാണ്. ഗാസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ.

