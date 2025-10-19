ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ തകർച്ചയിലേക്ക്; ഗാസ അതിർത്തിയിൽ ശക്തമായ ആക്രമണം: പരസ്പരം പഴിചാരി ഇരുപക്ഷവും
Oct 19, 2025, 21:39 IST
ഗാസയുടെ തെക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശമായ റഫയിലും മധ്യ ഗാസയിലും ഇസ്രായേൽ സൈനികരും ഹമാസ് പോരാളികളും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
- ആക്രമണം: തെക്കൻ ഗാസയിലെ റഫയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനികർക്ക് നേരെ ഹമാസ് ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (IDF) ആരോപിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്ത് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
- വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം: വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഹമാസ് ലംഘിച്ചുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ ആരോപിക്കുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേലാണ് ആദ്യം ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഹമാസ് തിരിച്ചടിച്ചു.
- ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ: വെടിനിർത്തലിന്റെ ഭാഗമായി കൈമാറേണ്ട ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളും പുതിയ സംഘർഷത്തിന് വഴിതുറന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട മുഴുവൻ ബന്ദികളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഹമാസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
നിലവിലെ ഈ ആക്രമണ പരമ്പര, പലസ്തീനിലേക്കുള്ള സഹായ വിതരണം അടക്കം നിർണായകമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ നിർത്തിവെക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച അമേരിക്ക, ഖത്തർ, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഇടപെടലുകൾ ശക്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു മാസത്തിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്ന ദുർബലമായ വെടിനിർത്തൽ, ഈ പുതിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളോടെ ഏതു നിമിഷവും പൂർണ്ണമായി തകർന്നേക്കാവുന്ന നിലയിലാണ്. ഗാസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ.