ഇസ്രയേലിൽ തൂക്കുസഭയ്ക്ക് സാധ്യത: നെതന്യാഹുവും ഐസൻകോട്ടും കേവലഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാനാവാതെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ; സഖ്യ ചർച്ചകൾ സജീവം
ഇസ്രയേൽ പാർലമെന്റ് (നെസെറ്റ്) തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും ആദ്യ സൂചനകളും പുറത്തുവരുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ തീവ്രവലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിനും മുൻ സൈനിക മേധാവി ഗാദി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്കും കേവലഭൂരിപക്ഷമായ 61 സീറ്റുകൾ തികയ്ക്കാനാവില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
120 അംഗ പാർലമെന്റിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ 61 സീറ്റുകളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പ്രവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നെതന്യാഹു സഖ്യത്തിന് 50 സീറ്റുകളും, ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 52 മുതൽ 53 സീറ്റുകൾ വരെയുമാണ് ലഭിക്കുക. ഇതോടെ കേവലഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ ഇരുപക്ഷത്തിനും ചെറുകിട പാർട്ടികളുടെയും അറബ് പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമായി വരും.
എന്നാൽ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കില്ലെന്നും ജൂത-സയണിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഒന്നിക്കണമെന്നുമാണ് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കിയത്. യാതൊരു മുന്നണിക്കും ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ആഴ്ചകൾ നീളുന്ന നാടകീയ സഖ്യ ചർച്ചകൾക്കും (Coalition Talks) അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടുമൊരു പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുമായിരിക്കും ഇസ്രയേൽ നീങ്ങുക.