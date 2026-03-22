ഇറാന്റെ മിസൈൽ വർഷത്തിന് ഇസ്രായേലിന്റെ കനത്ത തിരിച്ചടി; ടെഹ്റാനിൽ ബോംബാക്രമണം
Mar 22, 2026, 09:11 IST
ടെൽ അവീവ്/ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രായേലിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ വ്യാപകമായ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇറാന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ടെഹ്റാനിൽ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി ഇസ്രായേൽ. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് ടെഹ്റാനിലെ വിവിധ സൈനിക-ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ വിമാനങ്ങൾ ബോംബ് വർഷിച്ചത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഇസ്രായേലിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ: തെക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ അറാദ്, ഡിമോണ നഗരങ്ങളിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഏകദേശം 200-ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുകയും ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
- തിരിച്ചടി: "ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങളെ" ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ടെഹ്റാനിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് ഐ.ഡി.എഫ് (IDF) ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ടെഹ്റാനിലെ മിസൈൽ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളും ലോജിസ്റ്റിക് ആസ്ഥാനങ്ങളും തകർത്തതായാണ് വിവരം.
- ഭീതിയിലായ ടെഹ്റാൻ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായും പുകപടലങ്ങൾ ഉയർന്നതായും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങളോട് ബങ്കറുകളിലേക്ക് മാറാൻ ഇറാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി.
- യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്നു: ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച ഈ സംഘർഷം ഇപ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യയെയാകെ ബാധിക്കുന്ന പൂർണ്ണരൂപത്തിലുള്ള യുദ്ധമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ:
ഇസ്രായേലിന്റെ തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ ഇറാന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടൻ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജനിലയങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തകർക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി.
"നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാ മുന്നണികളിലും നേരിടാൻ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്," എന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആവർത്തിച്ചു.