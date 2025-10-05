ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു; സമാധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പലസ്തീൻ ജനതയുടെ പ്രതീക്ഷ
ഗാസ/വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച ഗാസയിലെ സമാധാന പദ്ധതിക്ക് ഹമാസ് ഭാഗികമായി അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ഗാസയിൽ വ്യോമാക്രമണം തുടരുന്നു. ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാത്രികാല ആക്രമണങ്ങളിൽ ഗാസാ സിറ്റിയിൽ നിരവധിപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഗാസയിലെ നിലവിലെ യുദ്ധത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാനും, ഒക്ടോബർ 7-ലെ ആക്രമണത്തിൽ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരെ മോചിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 20 ഇന സമാധാന പദ്ധതിയാണ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ബന്ദികളെയും മോചിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഹമാസ് അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. "ഇസ്രായേൽ ഉടൻ ബോംബാക്രമണം നിർത്തണം, അതുവഴി ബന്ദികളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാം," ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ട്രംപിന്റെ സമാധാന നീക്കങ്ങളെ പലസ്തീൻ ജനത വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തി, ഗാസയിൽ സാധാരണ ജീവിതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം.
അതേസമയം, ഹമാസിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ബന്ദികളെ "വരും ദിവസങ്ങളിൽ" മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഹമാസിനെ നിരായുധമാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇസ്രായേൽ സേന പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങൂ എന്ന നിലപാടിൽ നെതന്യാഹു ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായാണ് സൂചന.
സമാധാന ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും തുടരുന്ന ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിൽ ആശങ്കയുണർത്തുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇസ്രായേലി പ്രതിനിധികൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.