ഇസ്രായേലിൽ ഭരണസഖ്യം തകർച്ചയിലേക്ക്; പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിടാൻ പ്രമേയം: നെതന്യാഹുവിന് അധികാരം നിലനിർത്താനാകുമോ?
ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഭരണസഖ്യം കടുത്ത ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളെത്തുടർന്ന് തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റായ 'നെസറ്റ്' (Knesset) പിരിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ബിൽ 120-ൽ 110 അംഗങ്ങളുടെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാസാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യം നേരത്തെയുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിലെ കാരണം:
തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക ജൂതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് (Ultra-Orthodox Jews) നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയിരുന്ന ഇളവ് തുടരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സഖ്യം തകരാൻ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം. നെതന്യാഹു ഈ ഇളവ് നിയമപരമായി നിലനിർത്തി നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സഖ്യകക്ഷികൾ പിന്തുണ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.
നെതന്യാഹുവിന് അധികാരം നിലനിർത്താനാകുമോ?
ഗസ്സ, ലെബനൻ, ഇറാൻ എന്നിവടങ്ങളിലെ നീണ്ട യുദ്ധങ്ങളും രാജ്യത്തിനകത്തെ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധികളും നെതന്യാഹുവിന്റെ ജനപ്രീതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒക്ടോബർ 7-ലെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ജനപിന്തുണയിലാണ് നിലവിൽ അദ്ദേഹമുള്ളത്. സർവേകളിൽ വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി നെതന്യാഹു തന്നെയാണ്.
എങ്കിലും ഇസ്രായേലിലെ സങ്കീർണ്ണമായ സഖ്യരാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്:
- ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രമായി ഭൂരിപക്ഷം (61 സീറ്റുകൾ) നേടാൻ ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
- നിലവിലെ സർവേകൾ പ്രകാരം നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യത്തിന് 49 മുതൽ 56 സീറ്റുകൾ വരെ മാത്രമേ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ.
- നഫ്താലി ബെന്നറ്റ്, യെയർ ലാപിഡ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചുനിന്നാൽ നെതന്യാഹുവിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെയോ സെപ്റ്റംബറിലോ രാജ്യം പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് സൂചന. വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങൾ നെതന്യാഹുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി മാത്രമല്ല, ഇസ്രായേലിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന യുദ്ധ-നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെയും എങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.