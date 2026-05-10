ഇറാനെ തകർക്കാൻ ഇറാഖ് മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രഹസ്യ താവളം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി റിപ്പോർട്ടുകൾ
ബാഗ്ദാദ്/ടെൽ അവീവ്: ഇറാനെതിരായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇസ്രായേൽ ഇറാഖിലെ വിജനമായ മരുഭൂമിയിൽ അതിരഹസ്യമായി സൈനിക താവളം നിർമ്മിച്ചതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ റോറിംഗ് ലയൺ' (Operation Roaring Lion) എന്ന സൈനിക നീക്കത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് 'വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ' പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- രഹസ്യ കേന്ദ്രം: ഇറാഖിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മരുഭൂമിയിലാണ് ഈ അത്യാധുനിക സൈനിക താവളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലി വ്യോമസേനയുടെ ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബായും സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിന്റെ താവളമായും ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു.
- ഇറാഖ് സൈന്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണം: മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് അസ്വാഭാവിക നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഇറാഖ് സൈനികർ അന്വേഷണത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ, താവളം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ഇവർക്ക് നേരെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇറാഖി സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു.
- അമേരിക്കയുടെ അറിവോടെ: അമേരിക്കൻ അധികൃതരുടെ അറിവോടെയാണ് ഈ താവളം നിർമ്മിച്ചതെന്നും, ഇറാനിൽ തകർന്നു വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇസ്രായേലി വിമാനങ്ങളിലെ പൈലറ്റുമാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ദൗത്യസംഘങ്ങളെ (Search and Rescue Teams) ഇവിടെയാണ് വിന്യസിച്ചിരുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
- തന്ത്രപരമായ നീക്കം: ഇറാനിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തുന്നതിനും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾക്കുമായാണ് ഇസ്രായേൽ ഈ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നത്.
നിലവിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഇറാഖ് സർക്കാർ തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി ഇതിനെ കാണുകയും കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായ വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം മേഖലയിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.