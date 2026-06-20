മൃഗശാലയിലെ ചീങ്കണ്ണി കൂട്ടിലേക്ക് കുരുന്നിനെ എറിഞ്ഞതായി സംശയം; വധശ്രമത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു

By  Metro Desk Jun 20, 2026, 14:15 IST
UK

ലണ്ടൻ: യുകെയിലെ കേംബ്രിഡ്ജ്ഷെയറിലുള്ള 'ജോൺസൺസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഹർസ്റ്റ്' (Johnsons of Old Hurst) മൃഗശാലയിൽ മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ഒരു ആൺകുട്ടി ചീങ്കണ്ണികളുടെ കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ട സംഭവം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 30 വയസ്സുകാരനായ ഒരു യുവാവിനെ പോലീസ് വധശ്രമത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

​കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അതിസുരക്ഷയുള്ള ചീങ്കണ്ണി കൂട്ടിൽ എത്തിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. കുട്ടി കൂട്ടിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരും മൃഗശാല ഉടമയുടെ ഭാര്യ ട്രേസി ജോൺസണും (Tracey Johnson) ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി കൂട്ടിലേക്ക് ചാടിയാണ് കുട്ടിയെ ചീങ്കണ്ണികളുടെ അടുത്തുനിന്ന് രക്ഷപെടുത്തിയത്.

​വീഴ്ചയിലും ആക്രമണത്തിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ കേംബ്രിഡ്ജിലെ അഡൻബ്രൂക്ക്സ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ നില നിലവിൽ ഗുരുതരമാണെങ്കിലും സ്ഥിരത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ഇടുപ്പെല്ലിനും കൈയ്ക്കും ഒടിവുകളുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

​അറസ്റ്റിലായ നോർഫോക്ക് സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇയാളും കുട്ടിയും തമ്മിൽ മുൻപരിചയമില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മൃഗശാലയിലെ 'ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൗസ്' താല്ക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി പോലീസ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കുകയാണ്.

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