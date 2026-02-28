'മാതൃഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സമയമായി'; അമേരിക്കൻ-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയുമായി ഇറാൻ
Feb 28, 2026, 17:18 IST
ടെഹ്റാൻ: തങ്ങളുടെ ആണവനിലയങ്ങളും സൈനിക താവളങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കനത്ത തിരിച്ചടിക്കൊരുങ്ങി ഇറാൻ. "മാതൃഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സമയമായി" എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ശത്രുക്കളുടെ സൈനിക നീക്കത്തെ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ചെറുക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി (Operation Epic Fury): ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് ഇറാന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ ഓഫീസിന് സമീപവും പ്രമുഖ ആണവ നിലയങ്ങൾക്കും നേരെ മിസൈൽ വർഷമുണ്ടായി.
- ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി: ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ യു.എ.ഇ, ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടു. അബുദാബിയിലും ദുബായിലും സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ: തെക്കൻ ഇറാനിലെ മിനാബിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 40 വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
കുറിപ്പ്: നിലവിൽ മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. ഇസ്രായേലിലും ഇറാനിലുമുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ഷെൽട്ടറുകൾക്ക് സമീപം തുടരാനും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: "ആയുധം താഴെ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മരണം നേരിടുക" എന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ ഭരണമാറ്റമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകി.
- വ്യോമപാതകൾ അടച്ചു: സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ഇറാൻ, ഇസ്രായേൽ, ഇറാഖ്, യു.എ.ഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വ്യോമപാതകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. എയർ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി.